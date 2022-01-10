Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
Дивися повний текст Бензин та дизпаливо продовжили зростання на АЗС, автогаз дешевшає.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 23:32
Бензин та дизпаливо продовжили зростання на АЗС, автогаз...
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Дивися повний текст Бензин та дизпаливо продовжили зростання на АЗС, автогаз дешевшає.
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