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«Україна близька до дефолту»:
євробонди почали різко...

«Україна близька до дефолту»: євробонди почали різко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:55

«Україна близька до дефолту»: євробонди почали різко...

Пропонуємо до обговорення:
Причиною став масовий розпродаж євробондів на тлі погіршення очікувань про можливий напад Росії. У підсумку - ціни падають, а прибутковість зростає.

Дивися повний текст «Україна близька до дефолту»: євробонди почали різко втрачати ціну.
R2
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помолчал бы этот заботливый бизнесмен
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Ещё один Нострадамус диванный откопался..
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Пора скупать ВВП-варранты
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