RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Список професій суттєво скоротять.
Зеленський відповів...

Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:54

Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Офіс президента.

Дивися повний текст Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97114
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:54

Исходя из того, что женщины и мужчины в правах равны в Украине - Зекомандос решил дооформить женщин в боеспособные единицы, на всякий случай.
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1491
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 12:49

ще воєнкомати приведіть до ладу (в ДІЮ їх), а то в них справи на полу валяються.
Довідки не підшиваються і по одному питанню декілка раз визивають
Scorpion1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 452
З нами з: 06.09.07
Подякував: 301 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 13:37

Первые военкоматы появились благодаря декрету Совета Народных Комиссаров, принятому 8 апреля 1918 года.
Прошло >100 лет, а методы, технологии и отношение к людям все те же - хомо советикус.
Серхио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 88
З нами з: 31.01.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 14:11

  Серхио написав:Прошло >100 лет, а методы, технологии и отношение к людям все те же - хомо советикус.

А откуда новым методам, технологиям и отношению к людям взяться -- если люди все те же -- хомо советикус? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 6053
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:12

О, як заворушились то... Таран гарно Зеленському насрав своїм отим наказом.
А оце "впровадження сучасних цифрових технологій" виглядає особливо колоритно на фоні звіздеця з тією жижиталезацією, що вже тиждень лунає.
alt402
 
Повідомлень: 257
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:04

Это же надо так облажаться с этим призывом...
Scotch
 
Повідомлень: 1018
З нами з: 01.08.10
Подякував: 155 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держрегулювання цін: список продуктів харчування...
R2 » Сер 12 січ, 2022 20:08
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 20:08
AlexMotel
Мінагрополітики оприлюднило список виробників, які...
R2 » Пон 10 січ, 2022 12:39
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 січ, 2022 12:39
Igorten
В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все... 1, 2
R2 » Чет 30 гру, 2021 14:27
15 2121
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 січ, 2022 22:55
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35237)
18.01.2022 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.