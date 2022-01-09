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НБУ назвав «психологічний фактор»
причиною курсових коливань

НБУ назвав «психологічний фактор» причиною курсових коливань
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 15:32

НБУ назвав «психологічний фактор» причиною курсових коливань

Пропонуємо до обговорення:
Про це у коментарі ЕП заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Дивися повний текст НБУ назвав «психологічний фактор» причиною курсових коливань.
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