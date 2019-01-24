Там визнали, що цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків, повідомляють європейські ЗМІ.
Дивися повний текст Росію не відключатимуть від SWIFT - ЗМІ.
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Додано: Вів 18 січ, 2022 16:32
Росію не відключатимуть від SWIFT - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росію не відключатимуть від SWIFT - ЗМІ.
Додано: Вів 18 січ, 2022 16:33
Отключить надо было сразу же за Крым, чтобы превратить Северную Нигерию в Северную Корею 2.0
Додано: Вів 18 січ, 2022 18:20
Додано: Вів 18 січ, 2022 20:39
Додано: Вів 18 січ, 2022 20:45
JANUARY 17, 2022 9:27 PM UPDATED A DAY AGO
Handelsblatt reported that, according to its government sources, economic sanctions targeting major Russian banks were being considered as an alternative.
A spokesperson for the White House National Security Council rejected the Handelsblatt story.
A German government source close to the matter told Reuters: “We can’t confirm. It is not decided yet".
P.S. Навчіться постити першоджерела, та читати про що вони...
Востаннє редагувалось Delta7 в Вів 18 січ, 2022 20:51, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 18 січ, 2022 20:47
У США заявили, що розглядають відключення Росії від SWIFT
У Раді національної безпеки США (NSC) заявили, що розглядають відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT. Про це пише НВ з посиланням на журналістку Fox News у Білому домі Джекі Генріх.
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