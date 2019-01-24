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Росію не відключатимуть від SWIFT - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 січ, 2022 16:32
Пропонуємо до обговорення:
Там визнали, що цей крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків, повідомляють європейські ЗМІ.
Дивися повний текст Росію не відключатимуть від SWIFT - ЗМІ
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R2
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Додано: Вів 18 січ, 2022 16:33
Отключить надо было сразу же за Крым, чтобы превратить Северную Нигерию в Северную Корею 2.0
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Серхио
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:20
Серхио написав:
Отключить надо было сразу же за Крым, чтобы превратить Северную Нигерию в Северную Корею 2.0
Тогда бы вторжение было полномасштабным и некоторые сейчас валили бы лес где то там в Тайге. Да нашару, нашару.
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p_a_l
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Додано: Вів 18 січ, 2022 18:45
слили, значит....."партнеры"
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vadym_bykovets
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