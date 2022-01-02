У Києві «Укрзалізниця» підготувала бонус для пасажирів з...
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«Укрзалізниця» та Visa в рамках партнерства домовилися про безкоштовне перебування в Business & Family Lounge від «Укрзалізниці» для всіх пасажирів з картами Visa Infinite від більше 20 провідних українських банків.