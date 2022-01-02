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У Києві «Укрзалізниця» підготувала
бонус для пасажирів з...

У Києві «Укрзалізниця» підготувала бонус для пасажирів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 16:59

У Києві «Укрзалізниця» підготувала бонус для пасажирів з...

Пропонуємо до обговорення:
«Укрзалізниця» та Visa в рамках партнерства домовилися про безкоштовне перебування в Business & Family Lounge від «Укрзалізниці» для всіх пасажирів з картами Visa Infinite від більше 20 провідних українських банків.

Дивися повний текст У Києві «Укрзалізниця» підготувала бонус для пасажирів з картками Visa.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 17:00

Вот мне интересно, как сочетаются "Лаундж специально адаптирован для пассажиров с детьми" и "акция действует только для держателей карт и не распространяется на членов семей"?
akudelya
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:30

Обилие слов иностранного происхождения, смысл которых был не совсем понятен тем кто писал статью...Зачем УЗ держит Лещенко? Хоть бы пограмотней пресс-релиз подготовил бы. "Инклюзивный" туалет убил.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:34

  akudelya написав:Вот мне интересно, как сочетаются "Лаундж специально адаптирован для пассажиров с детьми" и "акция действует только для держателей карт и не распространяется на членов семей"?

Так же, как оно сочеталось с полным отсутствием акции в прошлом году? Лаундж таки не для проведения акции сделали.
moveton
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