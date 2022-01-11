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Samsung офіційно оголосив про
запуск онлайн-магазину в...

Samsung офіційно оголосив про запуск онлайн-магазину в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:40

Samsung офіційно оголосив про запуск онлайн-магазину в...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung офіційно оголосила про запуск свого онлайн-магазину в Україні.

Дивися повний текст Samsung офіційно оголосив про запуск онлайн-магазину в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 18:40

и чего ссылку не дать ? я понимаю гугл есть. но чего я гуглить должен ?
yama
 
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