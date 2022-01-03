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Російський ринок акцій обвалився
на тлі геополітичної...

Російський ринок акцій обвалився на тлі геополітичної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:47

Російський ринок акцій обвалився на тлі геополітичної...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом дня індекс падав на 5,82% до 3353,14 пункту. Це максимальне зниження з 15 квітня 2020 року, коли показник опускався на 5%.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:47

Эх, было время, были люди, было РБК ТВ, я настолько старый, что помню как это было 13 лет назад январь-март 2009 г. :oops: Усиченко провожает РТС в последний путь :mrgreen:



А вот кто окажется умным, а кто не очень, продающие сейчас или покупающие возможно знает Лавров, но он не скажет кто из них :mrgreen:

Михалыч
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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