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20 гривень - це занадто: експерт припустив, наскільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 січ, 2022 05:16
Пропонуємо до обговорення:
Влада Києва заявила, що подорожчання проїзду в столичному комунальному транспорті переноситься на весну.
Дивися повний текст 20 гривень - це занадто: експерт припустив, наскільки реально може подорожчати проїзд у Києві
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Додано: Сер 19 січ, 2022 05:16
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