Зросте вище 46 гривень: коли курс долара в Україні сягне...

А якщо рахувати по ідеї
курсового вирівнювання дохідностей доларових і гривневих ОВДП плавним девалом -- “усуненням” різниці в 13.1%
, то отак:
дата ****курсНБУ таєм.План тП-НБУ
01/01/24 38.0020 38.0020 -0.000 -0.00%
01/07/24 40.4542 40.3993 -0.055 -0.14%
01/01/25 42.9767 42.9767 -0.000 -0.00%
01/07/25 45.6724 45.6724 -0.000 -0.00%
01/01/26 48.5862 48.5862 -0.000 -0.00%
01/07/26 51.6338 51.6338 -0.000 -0.00%
01/01/27 54.9279 54.9279 -0.000 -0.00%
01/07/27 58.3733 58.3733 -0.000 -0.00%
01/01/28 62.0973 62.0973 -0.000 -0.00%
01/07/28 66.0146 66.0146 -0.000 -0.00%
01/01/29 70.2262 70.2262 -0.000 -0.00%
01/07/29 74.6312 74.6312 -0.000 -0.00%
01/01/30 79.3925 79.3925 -0.000 -0.00%
01/07/30 84.3724 84.3724 -0.000 -0.00%
01/01/31 89.7551 89.7551 -0.000 -0.00%
01/07/31 95.3851 95.3851 -0.000 -0.00%
01/01/32 101.470 101.470 -0.000 -0.00%
01/07/32 107.871 107.871 -0.000 -0.00%
01/01/33 114.753 114.753 -0.000 -0.00%
01/07/33 121.951 121.951 -0.000 -0.00%
01/01/34 129.732 129.732 -0.000 -0.00%
Отже, у 2026р ~51.65 середнє...
Скромний НБУ. Або ж не хоче аби люди йшли у валютні ОВДП. І строки у них короткі. Та ще й у продажі їх важко застати...