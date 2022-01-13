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ЄС скасував обмеження на
імпорт курятини з України

ЄС скасував обмеження на імпорт курятини з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 08:10

ЄС скасував обмеження на імпорт курятини з України

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у Держспоживслужбі України.

Дивися повний текст ЄС скасував обмеження на імпорт курятини з України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 08:10

" Украина в 2020 году обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины " - мы заметили ! Такого роста цены на курятину ещё никогда не было, даже в пересчёте на доллар. Сейчас реально задумываешься в магазине - взять курицу или свинину - цена почти одинаковая.
LutsMan
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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