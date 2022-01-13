Про це повідомили у Держспоживслужбі України.
Дивися повний текст ЄС скасував обмеження на імпорт курятини з України.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 08:10
ЄС скасував обмеження на імпорт курятини з України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС скасував обмеження на імпорт курятини з України.
Додано: Сер 19 січ, 2022 08:10
" Украина в 2020 году обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины " - мы заметили ! Такого роста цены на курятину ещё никогда не было, даже в пересчёте на доллар. Сейчас реально задумываешься в магазине - взять курицу или свинину - цена почти одинаковая.
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