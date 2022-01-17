В Україні ФОПам третьої групи єдиного податку хочуть обмежити можливість співпрацювати з юрособами.
Дивися повний текст В Україні хочуть заборонити оформляти співробітників ФОПами: доведеться сплачувати повний податок.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 12:25
В Україні хочуть заборонити оформляти співробітників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть заборонити оформляти співробітників ФОПами: доведеться сплачувати повний податок.
Додано: Сер 19 січ, 2022 12:25
Интересно на сколько планируют снизить? на 1-5 %? Сейчас по факту, официально оформленный гражданин платит прямых 41,5% и косвенных 20% (ндс) которые включены в цену всех товаров и услуг продаваемых в стране = итого 61,5% После этого он платит поборы в учреждениях образования, медицины, и т.д. и т.п. которые получают финансирование из налогом того же "пересичного"... в итоге платит 2 раза... кстати у...е гетьманцев тоже получает зп и будет получать хорошее пособие по безработице и пенсию, из денег которые заплатите вы... и при этом еще намоет на безбедную жизнь на схемотозе...
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