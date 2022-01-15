RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Акції «Газпрому» падають: у
Росії найбільший обвал...

Акції «Газпрому» падають: у Росії найбільший обвал...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 12:54

Акції «Газпрому» падають: у Росії найбільший обвал...

Пропонуємо до обговорення:
Московська біржа 18 січня 2022 року на закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів.

Дивися повний текст Акції «Газпрому» падають: у Росії найбільший обвал фондового ринку за рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97128
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 12:54

просто я начал выводить свои с их рынка,за мною потянулись остальные.Все буде Україна!
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6472
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1264 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Історичний «обвал» євробондів: чого чекати від курсу... 1, 2
R2 » Пон 17 січ, 2022 13:14
12 908
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 11:51
wild.tomcat
Міжбанк: чи буде обвал гривні
R2 » Вів 18 січ, 2022 21:12
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 21:12
cohan
Обвал на російському ринку: страховка РФ від дефолту...
R2 » П'ят 14 січ, 2022 13:20
6 481
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 січ, 2022 10:24
antikkristall

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.