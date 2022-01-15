Московська біржа 18 січня 2022 року на закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів.
Дивися повний текст Акції «Газпрому» падають: у Росії найбільший обвал фондового ринку за рік.
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Додано: Сер 19 січ, 2022 12:54
Акції «Газпрому» падають: у Росії найбільший обвал...
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Дивися повний текст Акції «Газпрому» падають: у Росії найбільший обвал фондового ринку за рік.
Додано: Сер 19 січ, 2022 12:54
просто я начал выводить свои с их рынка,за мною потянулись остальные.Все буде Україна!
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