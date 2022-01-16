Рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду.
Дивися повний текст Уряд встановив квоту імміграції на 2022 рік.
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Додано: Чет 20 січ, 2022 01:21
Уряд встановив квоту імміграції на 2022 рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд встановив квоту імміграції на 2022 рік.
Додано: Чет 20 січ, 2022 01:21
"особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше ніж 100 тисяч доларів"
Були такі в 2021?
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