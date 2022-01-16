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Уряд встановив квоту
імміграції на 2022 рік

Уряд встановив квоту імміграції на 2022 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 01:21

Уряд встановив квоту імміграції на 2022 рік

Пропонуємо до обговорення:
Рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду.

Дивися повний текст Уряд встановив квоту імміграції на 2022 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 01:21

"особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше ніж 100 тисяч доларів"

Були такі в 2021?
5kopiyok
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