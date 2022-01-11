У Києві затримали злочиннців, які під виглядом інвестування у крипту організували шахрайську схему та викрали близько 3 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Шахраї обікрали українців на мільйони під виглядом інвестування у «крипту».
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Додано: Чет 20 січ, 2022 13:35
Шахраї обікрали українців на мільйони під виглядом...
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Дивися повний текст Шахраї обікрали українців на мільйони під виглядом інвестування у «крипту».
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