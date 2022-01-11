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Шахраї обікрали українців
на мільйони під виглядом...

Шахраї обікрали українців на мільйони під виглядом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 13:35

Шахраї обікрали українців на мільйони під виглядом...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві затримали злочиннців, які під виглядом інвестування у крипту організували шахрайську схему та викрали близько 3 мільйонів гривень.

Дивися повний текст Шахраї обікрали українців на мільйони під виглядом інвестування у «крипту».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 13:36

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Модератори: Ірина_, Модератор

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