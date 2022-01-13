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У платіжках за газ з'явився
новий тариф: за що доплатимо

У платіжках за газ з'явився новий тариф: за що доплатимо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 19:16

У платіжках за газ з'явився новий тариф: за що доплатимо

Пропонуємо до обговорення:
Крім основного платежу за газ споживачам доведеться ще й оплачувати абонентську плату за опалення.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 19:16

В Одессе оно в счетах за отопление. Но может у кого-то почему-то появится и в платёжках за газ.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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