Крім основного платежу за газ споживачам доведеться ще й оплачувати абонентську плату за опалення.
Дивися повний текст У платіжках за газ з'явився новий тариф: за що доплатимо.
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Додано: Чет 20 січ, 2022 19:16
У платіжках за газ з'явився новий тариф: за що доплатимо
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Дивися повний текст У платіжках за газ з'явився новий тариф: за що доплатимо.
Додано: Чет 20 січ, 2022 19:16
В Одессе оно в счетах за отопление. Но может у кого-то почему-то появится и в платёжках за газ.
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