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У поліції розповіли, як
не отримати штраф за...

У поліції розповіли, як не отримати штраф за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 21:23

У поліції розповіли, як не отримати штраф за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Facebook розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Дивися повний текст У поліції розповіли, як не отримати штраф за користування авто іншою особою.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 21:23

В статье не указано, что все это работает только для тех паспортов выданных после 2013 года.
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 21:30

Re: У поліції розповіли, як не отримати штраф за...

  gretzky_vic написав:В статье не указано, что все это работает только для тех паспортов выданных после 2013 года.

треба вчасно скидувати з себе авто , продане по техпаспорту і не чекати штрафів за того хлопця. А поліція хай краще за утриманням доріг слідкує .
Goodman
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