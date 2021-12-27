Про це в Facebook розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Дивися повний текст У поліції розповіли, як не отримати штраф за користування авто іншою особою.
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Додано: Чет 20 січ, 2022 21:23
У поліції розповіли, як не отримати штраф за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У поліції розповіли, як не отримати штраф за користування авто іншою особою.
Додано: Чет 20 січ, 2022 21:23
В статье не указано, что все это работает только для тех паспортов выданных после 2013 года.
Додано: Чет 20 січ, 2022 21:30
Re: У поліції розповіли, як не отримати штраф за...
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