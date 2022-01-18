Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 22 січ, 2022 11:55
GALeon
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Додано: Суб 22 січ, 2022 14:52
EKO написав: gap2021 написав:
то что он на 2к работает - чистая благотворительность для страны.
Ну конечно, благотворитель
А в числе разработчиков Дии просто его однофамилец. Ага.
Fedoriv та spiilka презентували бренд «держави у смартфоні» – «Дія» https://www.the-village.com.ua/village/ ... tfoni-diya
И разработали они проект и техническую поддержку оказывают конечно совершенно бесплатно. Да.
Или там, если поискать, то окажется, что "на вот этот 1% я и живу"?
За эту кривую Дию и такой зарплаты много. В любой нормальной стране за такое можно присесть надолго.
https://www.youtube.com/watch?v=PPfPYBR_Zi8
warlamp
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Додано: Суб 22 січ, 2022 15:41
перша частина баз даних з Дії вже у продажу.
Слава найвеличнішим клоунам.
equinox
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Додано: Суб 22 січ, 2022 16:10
Faceless
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Додано: Суб 22 січ, 2022 21:15
equinox написав:
перша частина баз даних з Дії вже у продажу.
Слава найвеличнішим клоунам.
Вже 85 тис $ просять.
ricardo
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Додано: Суб 22 січ, 2022 21:47
EKO написав: gap2021 написав:
то что он на 2к работает - чистая благотворительность для страны.
Ну конечно, благотворитель
А в числе разработчиков Дии просто его однофамилец. Ага.
Fedoriv та spiilka презентували бренд «держави у смартфоні» – «Дія» https://www.the-village.com.ua/village/ ... tfoni-diya
И разработали они проект и техническую поддержку оказывают конечно совершенно бесплатно. Да.
Или там, если поискать, то окажется, что "на вот этот 1% я и живу"?
Если поискать, то в этом министерстве проектов можно найти на такую общую сумму, что все остальные министры обзавидуются.. Грантоеды с большой буквы.
fler
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