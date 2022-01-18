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Стало відомо, скільки
заробив міністр цифрової...

Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 11:55

Re: Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...

Так это он заработал на сливе базы?)))

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1 ... 777&type=3
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 14:52

  EKO написав:
  gap2021 написав:то что он на 2к работает - чистая благотворительность для страны.

Ну конечно, благотворитель 8)
А в числе разработчиков Дии просто его однофамилец. Ага.

Fedoriv та spiilka презентували бренд «держави у смартфоні» – «Дія»
https://www.the-village.com.ua/village/ ... tfoni-diya

И разработали они проект и техническую поддержку оказывают конечно совершенно бесплатно. Да.
Или там, если поискать, то окажется, что "на вот этот 1% я и живу"? 8)


За эту кривую Дию и такой зарплаты много. В любой нормальной стране за такое можно присесть надолго.
https://www.youtube.com/watch?v=PPfPYBR_Zi8
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 15:41

Re: Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...

перша частина баз даних з Дії вже у продажу.
Слава найвеличнішим клоунам.

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equinox
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 16:10

Re: Стало відомо, скільки заробив міністр цифрової...

https://itc.ua/news/glava-minczifry-rol ... velichena/
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:15

  equinox написав:перша частина баз даних з Дії вже у продажу.
Слава найвеличнішим клоунам.

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Вже 85 тис $ просять.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 21:47

  EKO написав:
  gap2021 написав:то что он на 2к работает - чистая благотворительность для страны.

Ну конечно, благотворитель 8)
А в числе разработчиков Дии просто его однофамилец. Ага.

Fedoriv та spiilka презентували бренд «держави у смартфоні» – «Дія»
https://www.the-village.com.ua/village/ ... tfoni-diya

И разработали они проект и техническую поддержку оказывают конечно совершенно бесплатно. Да.
Или там, если поискать, то окажется, что "на вот этот 1% я и живу"? 8)


Если поискать, то в этом министерстве проектов можно найти на такую общую сумму, что все остальные министры обзавидуются.. Грантоеды с большой буквы.
fler
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  #<12
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