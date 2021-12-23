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Солома, сміття та очерет: у
«Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ...

Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 09:48

Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у коментарі УНІАН сказав технічний директор "Нафтогазу Тепло" Федір Шевченко.

Дивися повний текст Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ альтернативу дорогому газу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 09:49

Не забудьте про засохшие коровьи кизяки. Только вот проблема, коров нет.

Докерувались.

Два у..да рвут народ, чтобы побольше награбить под одобрение и аплодисменты Запада. Бабло то на Запад уйдет. А виновен как всегда, тот кто типа нападет.

Цирк.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 09:51

Вопрос был, чтобы создать такие условия, чтобы бизнес начал предлагать нам сам.

Вдумайтесь в эти слова - создать такие условия. Обложите налогом.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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