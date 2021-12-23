Про це у коментарі УНІАН сказав технічний директор "Нафтогазу Тепло" Федір Шевченко.
Дивися повний текст Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ альтернативу дорогому газу.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 09:48
Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ...
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Дивися повний текст Солома, сміття та очерет: у «Нафтогазі» знайшли для ТЕЦ альтернативу дорогому газу.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 09:49
Не забудьте про засохшие коровьи кизяки. Только вот проблема, коров нет.
Докерувались.
Два у..да рвут народ, чтобы побольше награбить под одобрение и аплодисменты Запада. Бабло то на Запад уйдет. А виновен как всегда, тот кто типа нападет.
Цирк.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 09:51
Вопрос был, чтобы создать такие условия, чтобы бизнес начал предлагать нам сам.
Вдумайтесь в эти слова - создать такие условия. Обложите налогом.
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