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Ринок криптовалют «упав»,
Bitcoin — найдешевший за півроку

Ринок криптовалют «упав», Bitcoin — найдешевший за півроку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:04

Ринок криптовалют «упав», Bitcoin — найдешевший за півроку

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в даних Coingecko.

Дивися повний текст Ринок криптовалют «упав», Bitcoin — найдешевший за півроку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:05

Взагалі дивує, що біткойн щось коштує.
Sergius
 
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