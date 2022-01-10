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Ринок криптовалют «упав», Bitcoin — найдешевший за півроку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в даних Coingecko.
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R2
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:05
Взагалі дивує, що біткойн щось коштує.
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