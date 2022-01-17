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Ринок криптовалют «упав»,
Bitcoin — найдешевший за півроку

Ринок криптовалют «упав», Bitcoin — найдешевший за півроку
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:04

Ринок криптовалют «упав», Bitcoin — найдешевший за півроку

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в даних Coingecko.

Дивися повний текст Ринок криптовалют «упав», Bitcoin — найдешевший за півроку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:05

Взагалі дивує, що біткойн щось коштує.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:30

Sergius, про паперові гроші теж так говорили, коли вони тільки з'явились.
N0mad
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:52

  Sergius написав:Взагалі дивує, що біткойн щось коштує.


а что вы знаете про биткойн, кроме его стоимости?
manowar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 17:06

  manowar написав:
  Sergius написав:Взагалі дивує, що біткойн щось коштує.


а что вы знаете про биткойн, кроме его стоимости?

Что единственная его ценность - поток желающих быстро поднять Х10.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 18:55

Бумажные деньги при появлении были привязаны к золоту потому имели и сейчас имеют реальную стоимость чего нет в биткоина. Стоимость биткоина это даже не 0. Это минус 0))
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 20:52

Re: Ринок криптовалют «упав», Bitcoin — найдешевший за півро

Как только видеокарты подешевеют ниже рекомендованой розничной цены ... Дайте знать...А пока я что то не вижу что бы что то где то упало
https://www.unian.ua/techno/hardware/ci ... 78677.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 02:10

  l4567 написав:Бумажные деньги при появлении были привязаны к золоту потому имели и сейчас имеют реальную стоимость чего нет в биткоина. Стоимость биткоина это даже не 0. Это минус 0))


Вот именно с таким мировоззрением и "пониманием" большинство и имеет дырку от бублика в кармане. А потом, выстраиваются ̶"̶в̶ ̶о̶ч̶е̶р̶е̶д̶ь̶ ̶с̶у̶к̶и̶н̶ы̶ ̶д̶е̶т̶и̶"̶ эти наши "предприниматели" к государству за подачками в 8 тысяч грн.
Которые теперь еще могут с них слупить "взад".
А в тоже самое время другие, находят пути и зарабатывают. Да, не благодаря, а - вопреки. И тем не менее, никого в *опу не целуя и не прогибаясь, не подстраиваясь под идиотские и незаконные хотелки разных пучеглазых идиотов и лобызя "чего изволите".
Понятно, что ни одному правительству такие неконтролируемые сообщества не нужны, более того для их существования и правления, они даже опасны.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 06:52

  Sergius написав:Взагалі дивує, що біткойн щось коштує.

Биткоин держится на наркоторговле. Самый удобный вариант анонимных взаиморасчетов.
Joоke
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 10:26

  Joоke написав:
  Sergius написав:Взагалі дивує, що біткойн щось коштує.

Биткоин держится на наркоторговле. Самый удобный вариант анонимных взаиморасчетов.

А я читал что анонимностью в биткоине и не пахнет )
alex_dvornichenko
 
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