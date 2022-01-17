Ринок криптовалют «упав», Bitcoin — найдешевший за півроку

Додано: Суб 22 січ, 2022 02:10

l4567 написав: Бумажные деньги при появлении были привязаны к золоту потому имели и сейчас имеют реальную стоимость чего нет в биткоина. Стоимость биткоина это даже не 0. Это минус 0)) Бумажные деньги при появлениик золоту потомуреальную стоимость чего нет в биткоина. Стоимость биткоина это даже не 0. Это минус 0))

Вот именно с таким мировоззрением и "пониманием" большинство и имеет дырку от бублика в кармане. А потом, выстраиваются ̶"̶в̶ ̶о̶ч̶е̶р̶е̶д̶ь̶ ̶с̶у̶к̶и̶н̶ы̶ ̶д̶е̶т̶и̶"̶ эти наши "предприниматели" к государству за подачками в 8 тысяч грн.Которые теперь еще могут с них слупить "взад".А в тоже самое время другие, находят пути и зарабатывают. Да, не благодаря, а - вопреки. И тем не менее, никого в *опу не целуя и не прогибаясь, не подстраиваясь под идиотские и незаконные хотелки разных пучеглазых идиотов и лобызя "чего изволите".Понятно, что ни одному правительству такие неконтролируемые сообщества не нужны, более того для их существования и правления, они даже опасны.