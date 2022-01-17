Ринок криптовалют «упав», Bitcoin — найдешевший за півроку

Додано: Суб 22 січ, 2022 10:31

Хороша валюта... Подтверждение платежа может длится до 30 минут. В это время сотни вычислитеьных машин во всем мире жгут электричество высчитывая ваш токен, на что уходит десятки и сотни киловат электроэнергии, и лиш одна машина первой выдает результат, получая за небольшой процент от операции, и создается еще один токен. Потом еще милионы вычислительных машин тратят киловаты энергии что бы записать этои новые токены себе в базу, как подтверждение состоявшейся операции. Тоесть, один рачет за услугу сжигает по всему миру электроэнергии больше, чем стоимость самой услуги в разы, а иногда в десятки раз больше.

При этом, все биржи где верующие держат свои кошельки работаю по сути как банки. Тоесть верующие не владеют самим биткоином, а имеют лиш учетную запись, долговым обязательством, что биржа должна им некие средства номированные в биткоинах. Даже если ваша вычислительная ферма работает по какому то алгоритму, участвуя в исчислении токенов, то сами биткоины зарабатывает биржа, ее мажоритарий, или владелец. Мало кто из владелцев ферм понимает как работает криптовалюта, и мало кто содержит свой сервер с аутентичным програмным кодом, который непосредственно участвует в исчеслении и создании токенов, и ведением базы токенов.