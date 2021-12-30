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У monobank з'являться банкомати:
який вигляд матимуть (фото)

У monobank з'являться банкомати: який вигляд матимуть (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:03

У monobank з'являться банкомати: який вигляд матимуть (фото)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні незабаром з'являться банкомати monobank. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

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