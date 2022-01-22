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У monobank з'являться банкомати:
який вигляд матимуть (фото)

У monobank з'являться банкомати: який вигляд матимуть (фото)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:03

У monobank з'являться банкомати: який вигляд матимуть (фото)

Пропонуємо до обговорення:
В Україні незабаром з'являться банкомати monobank. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 00:45

Re: У monobank з'являться банкомати: який вигляд матимуть (ф

какой смыслв этом для меня как клиента? если все равно есть % за снятие , сколько там 0,5 % ? не зависимо от банкомата
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 08:46

Re: У monobank з'являться банкомати: який вигляд матимуть (ф

yama написав:какой смыслв этом для меня как клиента?...


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GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 08:52

Re: У monobank з'являться банкомати: який вигляд матимуть (ф

А смысл? Айбоксов и отделений а-банка мало? Не знают куда деньги девать.
vitaliian
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