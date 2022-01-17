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Галущенко сказав, як Україна
може допомогти у захисті ЄС...

Галущенко сказав, як Україна може допомогти у захисті ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:08

Галущенко сказав, як Україна може допомогти у захисті ЄС...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Дивися повний текст Галущенко сказав, як Україна може допомогти у захисті ЄС від газових криз.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:08

Кому он это сказал и для кого это новость?Этот тезис уже с бородой.Последнее время политики и чиновники,что бы показать свои "деловые" качества и "высокую" профквалификацию,начинают мусолить подобное.Неужели нет более свежих тем?
Lunar
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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