Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Дивися повний текст Галущенко сказав, як Україна може допомогти у захисті ЄС від газових криз.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:08
Галущенко сказав, як Україна може допомогти у захисті ЄС...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Галущенко сказав, як Україна може допомогти у захисті ЄС від газових криз.
Додано: П'ят 21 січ, 2022 13:08
Кому он это сказал и для кого это новость?Этот тезис уже с бородой.Последнее время политики и чиновники,что бы показать свои "деловые" качества и "высокую" профквалификацию,начинают мусолить подобное.Неужели нет более свежих тем?
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