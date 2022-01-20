Російський фондовий ринок продовжує демонструвати значне падіння, пише УНИАН.
Дивися повний текст Річне дно пробито: у Росії продовжується падіння фондового ринку.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:25
Річне дно пробито: у Росії продовжується падіння...
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Дивися повний текст Річне дно пробито: у Росії продовжується падіння фондового ринку.
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