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Річне дно пробито: у Росії
продовжується падіння...

Річне дно пробито: у Росії продовжується падіння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 16:25

Річне дно пробито: у Росії продовжується падіння...

Пропонуємо до обговорення:
Російський фондовий ринок продовжує демонструвати значне падіння, пише УНИАН.

Дивися повний текст Річне дно пробито: у Росії продовжується падіння фондового ринку.
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