Понад 100 мільйонерів з Європи, США і Канади підписали відкритий лист з проханням ввести або збільшити податок для багатих.
Дивися повний текст Багатії виступають за збільшення податкового навантаження для мільйонерів.
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Додано: П'ят 21 січ, 2022 17:58
Багатії виступають за збільшення податкового...
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Дивися повний текст Багатії виступають за збільшення податкового навантаження для мільйонерів.
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