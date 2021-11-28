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Багатії виступають за
збільшення податкового...

Багатії виступають за збільшення податкового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 17:58

Багатії виступають за збільшення податкового...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 100 мільйонерів з Європи, США і Канади підписали відкритий лист з проханням ввести або збільшити податок для багатих.

Дивися повний текст Багатії виступають за збільшення податкового навантаження для мільйонерів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 17:58

Мільярдери хочуть щоб мільйонери платили більше податків)
ivswise
 
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