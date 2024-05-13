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Тариф на світло занижений, збільшення допоможе залучити...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:24
Пропонуємо до обговорення:
Будь-яке підвищення тарифу на електроенергію для населення допоможе залучити кошти у відновлення пошкодженої енергосистеми, бо наразі люди платять за електроенергію вдвічі менше, ніж мали б.
Дивися повний текст Тариф на світло занижений, збільшення допоможе залучити кошти в ремонт енергосистеми, — ICC Ukraine
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Додано: Суб 25 тра, 2024 11:37
Має бути дорожче! І негайно!
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Investor_K
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Додано: Суб 25 тра, 2024 11:58
Investor_K написав:
Має бути дорожче! І негайно!
Яхту - Ринату!
Дамиру - Вейрон!
А Алмиру маленький островочек возле Гаити
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барабашов
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Додано: Суб 25 тра, 2024 11:59
Investor_K написав:
Має бути дорожче! І негайно!
і персонально...для вас особистий тариф))
скільки здатні потягнути? 15грн за 1квт спроможні?
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Додано: Суб 25 тра, 2024 14:27
Потягну. Ми усі потягнемо. Аби було світло постійно
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Investor_K
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