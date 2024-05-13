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Тариф на світло занижений,
збільшення допоможе залучити...

Тариф на світло занижений, збільшення допоможе залучити...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:24

Тариф на світло занижений, збільшення допоможе залучити...

Пропонуємо до обговорення:
Будь-яке підвищення тарифу на електроенергію для населення допоможе залучити кошти у відновлення пошкодженої енергосистеми, бо наразі люди платять за електроенергію вдвічі менше, ніж мали б.

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Тариф на світло занижений, збільшення допоможе залучити кошти в ремонт енергосистеми, — ICC Ukraine
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 11:37

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Будь-яке підвищення тарифу на електроенергію для населення допоможе залучити кошти у відновлення пошкодженої енергосистеми, бо наразі люди платять за електроенергію вдвічі менше, ніж мали б.

Дивися повний текст
Тариф на світло занижений, збільшення допоможе залучити кошти в ремонт енергосистеми, — ICC Ukraine



Має бути дорожче! І негайно!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 11:58

  Investor_K написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Будь-яке підвищення тарифу на електроенергію для населення допоможе залучити кошти у відновлення пошкодженої енергосистеми, бо наразі люди платять за електроенергію вдвічі менше, ніж мали б.

Дивися повний текст
Тариф на світло занижений, збільшення допоможе залучити кошти в ремонт енергосистеми, — ICC Ukraine



Має бути дорожче! І негайно!

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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 11:59

  Investor_K написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Будь-яке підвищення тарифу на електроенергію для населення допоможе залучити кошти у відновлення пошкодженої енергосистеми, бо наразі люди платять за електроенергію вдвічі менше, ніж мали б.

Дивися повний текст
Тариф на світло занижений, збільшення допоможе залучити кошти в ремонт енергосистеми, — ICC Ukraine



Має бути дорожче! І негайно!


і персонально...для вас особистий тариф))

скільки здатні потягнути? 15грн за 1квт спроможні?
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 14:27

Потягну. Ми усі потягнемо. Аби було світло постійно
Investor_K
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