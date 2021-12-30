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Tesla збирає один автомобіль
всього 38 секунд (відео)

Tesla збирає один автомобіль всього 38 секунд (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:31

Tesla збирає один автомобіль всього 38 секунд (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Завод Tesla в Шанхаї став найпродуктивнішим у світі заводом зі збирання електромобілів.

Дивися повний текст Tesla збирає один автомобіль всього 38 секунд (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 09:31

10 хвилинний ролик як скдають за 38 секунд.
Думаю є різниця між часом складання і частотою сходження з ковеєра.
w1961
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