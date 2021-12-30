Завод Tesla в Шанхаї став найпродуктивнішим у світі заводом зі збирання електромобілів.
Дивися повний текст Tesla збирає один автомобіль всього 38 секунд (відео).
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Додано: Суб 22 січ, 2022 09:31
Tesla збирає один автомобіль всього 38 секунд (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Tesla збирає один автомобіль всього 38 секунд (відео).
Додано: Суб 22 січ, 2022 09:31
10 хвилинний ролик як скдають за 38 секунд.
Думаю є різниця між часом складання і частотою сходження з ковеєра.
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