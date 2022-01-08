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Вчені створили пластик, що
переробляється, на основі цукру

Вчені створили пластик, що переробляється, на основі цукру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 11:35

Вчені створили пластик, що переробляється, на основі цукру

Пропонуємо до обговорення:
Повідомляє News Concerns.

Дивися повний текст Вчені створили пластик, що переробляється, на основі цукру.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 11:35

ничого не зрозумило, але САХАР ПОДОРОЖАЕТ
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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