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Дивися повний текст Вчені створили пластик, що переробляється, на основі цукру.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 22 січ, 2022 11:35
Вчені створили пластик, що переробляється, на основі цукру
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені створили пластик, що переробляється, на основі цукру.
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