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Які професії відмирають в
Україні — думка експертів

Які професії відмирають в Україні — думка експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 11:08

Які професії відмирають в Україні — думка експертів

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році ринок праці продовжить активно змінюватися та трансформуватися. Експерти впевнені, що насамперед будуть зникати монопрофесії.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 11:09

Как можно оюойтись без курьеров?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 11:52

  Investor_K написав:Как можно оюойтись без курьеров?

Американцам может и нужен телефон, а нам — нет. У нас достаточно мальчиков-посыльных. — Сэр Уильям Прис, главный инженер Управления почт, 1878.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 12:28

Я би уточнив, що ці професії не зникнуть, а поступово зменшуватиметься кількість працівників у них. Очевидно, що якщо ми зараз робимо 90%+ банківських операцій в застосунку, то щороку закривається 10% відділень і т.п. Натомість збільшується кількість працівників в ІТ-галузі, бо хтось цими застосунками займається.

Так само про касирів. Раніше в Кишені кас для аутистів було 8 проти 25 аналогових, зараз у Велмарті на тому ж місці 18 для неговірких та 20 для пенсіонерів. Це знову ж таки крен з касирів у айтішники. Очевидно, що жодна касирка ніколи не стане програмісткою, тому виникає структурне безробіття.

Тому ці застереження, звичайно, потрібні, але більше для майбутнього покоління, яке перебуває в процесі вибору свого професійного шляху. Але вони й так всі в телефонах сидять і напівхакери, тож ринок все розставить на свої місця.
espanol
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:36

  Investor_K написав:Как можно оюойтись без курьеров?

Автоматизированными дронами.
evaw_tarsh
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 20:33

Список професій точно не про Україну
alt402
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:07

водители????
Igorenya
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:13

Re: Які професії відмирають в Україні — думка експертів

А мы -колхозники-как?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:16

  alt402 написав:Список професій точно не про Україну

Украину это ждёт чуть позже, чем развитые страны, но прогресс не остановить
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 21:42

  Igorenya написав:водители????


пока что в UK, и не только, возникли проблемы со снабжением обычных суперомаркетов из-за недостатка этих самых водителей :)
antikkristall
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