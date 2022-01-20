У 2022 році ринок праці продовжить активно змінюватися та трансформуватися. Експерти впевнені, що насамперед будуть зникати монопрофесії.
Дивися повний текст Які професії відмирають в Україні — думка експертів.
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Додано: Нед 23 січ, 2022 11:08
Які професії відмирають в Україні — думка експертів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які професії відмирають в Україні — думка експертів.
Додано: Нед 23 січ, 2022 11:52
Додано: Нед 23 січ, 2022 12:28
Я би уточнив, що ці професії не зникнуть, а поступово зменшуватиметься кількість працівників у них. Очевидно, що якщо ми зараз робимо 90%+ банківських операцій в застосунку, то щороку закривається 10% відділень і т.п. Натомість збільшується кількість працівників в ІТ-галузі, бо хтось цими застосунками займається.
Так само про касирів. Раніше в Кишені кас для аутистів було 8 проти 25 аналогових, зараз у Велмарті на тому ж місці 18 для неговірких та 20 для пенсіонерів. Це знову ж таки крен з касирів у айтішники. Очевидно, що жодна касирка ніколи не стане програмісткою, тому виникає структурне безробіття.
Тому ці застереження, звичайно, потрібні, але більше для майбутнього покоління, яке перебуває в процесі вибору свого професійного шляху. Але вони й так всі в телефонах сидять і напівхакери, тож ринок все розставить на свої місця.
Додано: Нед 23 січ, 2022 16:36
Додано: Нед 23 січ, 2022 21:13
Re: Які професії відмирають в Україні — думка експертів
А мы -колхозники-как?
Додано: Нед 23 січ, 2022 21:16
Додано: Нед 23 січ, 2022 21:42
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