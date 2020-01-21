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Информационный сервис
для просмотра коммуналки

Информационный сервис для просмотра коммуналки
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:20

Информационный сервис для просмотра коммуналки

Запилил на досуге очередной сервис: Коммуналка
Показывает текущие платежи за коммуналку по конкретной квартире на основаниии её Id в системе Герц/ЕРЦ.
Сервис работает только для городов с системой "Единая Квитанция": Киев, Одесса, Харьков.
Id - идентификатор квартиры в системе. Киев - до 10 цифр, Одесса - 20, Харьков - 9. Ищите его в своих платёжках.
Если в вашем городе работает сервис "Единая Квитанция" - пишите, желательно с тестовым Id.
Представленные данные - это всего лишь информация к размышлению. Ни в коем случае не руководство к действию.
Кому, куда и сколько платить - решать вам и только вам.
Если в таблице не видна строка заголовка или не работает сортировка - отключите блокировщик рекламы, а лучше - добавьте сайт в его исключения.
Если вы не параноик, конечно )
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Повідомлення Додано: Сер 26 січ, 2022 12:44

Q. Где найти идентификатор квартиры ?
A. В квитанции:
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 12:44

Починил сервис.
Всё рано или поздно ломается, приходится следить и чинить
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:00

Re: Информационный сервис для просмотра коммуналки

здається знов поламалось ...
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