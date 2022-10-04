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Finance.ua: Як працює Дія.Підпис і для чого він потрібний
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 12 сер, 2023 16:41
Пропонуємо до обговорення:
Покрокова інструкція
Минулого року Міністерство цифрової трансформації України запустило нову реалізацію кваліфікованого електронного підпису – Дія.Підпис.
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