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Верховний Суд ухвалив рішення
щодо націоналізації...

Верховний Суд ухвалив рішення щодо націоналізації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:15

Верховний Суд ухвалив рішення щодо націоналізації...

Пропонуємо до обговорення:
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 14 січня 2022 року відмовив у задоволенні касаційної скарги одного з клієнтів ПриватБанку.

Дивися повний текст Верховний Суд ухвалив рішення щодо націоналізації ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:16

Это уже окончательная, фактическая бумажка? Броня?
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:41

  astatempo написав:Это уже окончательная, фактическая бумажка? Броня?

Ще треба підписати у бухгалтерії 95-го кварталу.
akido
 
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