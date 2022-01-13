Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 14 січня 2022 року відмовив у задоволенні касаційної скарги одного з клієнтів ПриватБанку.
Дивися повний текст Верховний Суд ухвалив рішення щодо націоналізації ПриватБанку.
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Додано: Пон 24 січ, 2022 15:15
Верховний Суд ухвалив рішення щодо націоналізації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховний Суд ухвалив рішення щодо націоналізації ПриватБанку.
Додано: Пон 24 січ, 2022 17:41
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