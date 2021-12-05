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Цього тижня на дороги випустять
поліцейські «фантоми»

Цього тижня на дороги випустять поліцейські «фантоми»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 15:34

Цього тижня на дороги випустять поліцейські «фантоми»

Пропонуємо до обговорення:
Уже цього тижня поліцейські автомобілі «фантоми» розпочнуть стежити за порядком на дорогах України.

Дивися повний текст Цього тижня на дороги випустять поліцейські «фантоми».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:36

Если на "фантоме" будет стоять "Трукам", то любое, даже малейшее присутствие на фото какой-то минимальной части или фрагмента ДРУГОГО!!! автомобиля -автоматически делает эту "картинку" никчемным доказательством, а самих "фантомасов" дармоедами..
Это вам подтвердит любой автоадвокат. А "Гарпуны" очень дорогие, чтобы их эти "новаторы" разбивали вместе со своими авто.
leoiskander
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 16:44

Краже б на кожен світлофор встановили камери фіксації порушень (швидкість, червоне світло, поворот)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:34

Хорошая тема. Из многолетнего опыта жизни в европе, могу сказать, что работает очень даже неплохо когда едешь и потенциально, любая встречная или едущая сзади машина, может оказаться полицейской, фиксирующей нарушение. Это если смотреть с т.з. глобального подхода безопасности движения. Но как водитель, который попадал "под раздачу" таких фантомов, могу сказать, что эмоции самые, что ни на есть неприятные ))).
vadym_bykovets
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 17:39

Там здається якісь конкретні моделі авто. Ніхто не пам'ятає?
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 18:14

Звучить добре, якби самі поліцейські не порушували швидкість (не говорю коли вони з мигалками)
False_Alarm
 
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