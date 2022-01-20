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«Газпром» зупинив постачання газу до Польщі через Україну
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:26
Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Газпром" (Росія) зупинила постачання природного газу до Польщі через Україну. Про це свідчать оперативні дані державної компанії „Оператор газотранспортної системи (ГТС) України”.
Дивися повний текст «Газпром» зупинив постачання газу до Польщі через Україну
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R2
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Додано: Пон 24 січ, 2022 22:26
зачем в Польшу поставлять газ через Украину если маршрут через Белоруссию короче и дешевле?...
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Тракторист
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Додано: Пон 24 січ, 2022 23:03
Польша, на свою голову, отсудила в 2020 году у Газпрома право покупать газ по спотовым ценам. И теперь вынуждена покупать его у немецких перекупщиков, получающих российский газ по смешным ценам.
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warlamp
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Додано: Пон 24 січ, 2022 23:55
warlamp написав:
Польша, на свою голову, отсудила в 2020 году у Газпрома право покупать газ по спотовым ценам. И теперь вынуждена покупать его у немецких перекупщиков, получающих российский газ по смешным ценам.
Не все так плохо. Из потребности в 20 млрд. кубов: 4 добывают на месте, 5 идет через LNG терминал из США и прочих Катаров (с перспективой расширения терминала до 8-10 млрд. кубов через пару лет) и до 8-10 млрд. пойдет из Норвегии через год. Так что Газпром лососнет тунца.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 25 січ, 2022 00:38
Тракторист написав:
зачем в Польшу поставлять газ через Украину если маршрут через Белоруссию короче и дешевле?...
С остальными маршрутами мимо Украины причины именно эти?
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Kate0000
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