Минулого року найчастіше страхові випадки траплялися з автомобілями білого, сірого і чорного кольорів.
Дивися повний текст Головні причини ДТП та найбільша страхова виплата 2021 року (статистика).
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Додано: Вів 25 січ, 2022 09:29
Головні причини ДТП та найбільша страхова виплата 2021...
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Дивися повний текст Головні причини ДТП та найбільша страхова виплата 2021 року (статистика).
Додано: Вів 25 січ, 2022 09:29
А теперь покажите процент дтп по технической неисправности где он?Эта наглядная статистика для тех чиновников,которые с пеной у рта "проталкивают" возвращение техосмотра.
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