RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Головні причини ДТП та найбільша
страхова виплата 2021...

Головні причини ДТП та найбільша страхова виплата 2021...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 09:29

Головні причини ДТП та найбільша страхова виплата 2021...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року найчастіше страхові випадки траплялися з автомобілями білого, сірого і чорного кольорів.

Дивися повний текст Головні причини ДТП та найбільша страхова виплата 2021 року (статистика).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97217
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 09:29

А теперь покажите процент дтп по технической неисправности где он?Эта наглядная статистика для тех чиновников,которые с пеной у рта "проталкивают" возвращение техосмотра.
Lunar
 
Повідомлень: 5
З нами з: 16.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Gastarbaiter і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Пенсійному фонді назвали причини, через які можуть...
R2 » Пон 24 січ, 2022 11:55
7 501
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 січ, 2022 08:40
Slon_Nosov
Які зарплати отримав топменеджмент держбанків у грудні 2021
R2 » Чет 20 січ, 2022 18:07
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 18:07
tigr-uu
В Україні злетіли ціни на нове житло: причини зростання...
R2 » Вів 18 січ, 2022 21:48
1 208
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 12:02
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.