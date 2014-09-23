а где будут хранится в таком случае бумаги?
И какова процедура выплаты купона/погашения?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:10
Re: Евробонды Украины
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:14
la9
на вашому рахунку в IBKR
не бачу ніякої різниці між облігаціями України (ОЗДП) і 200+ інших країн світу...
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:22
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:24
Re: Евробонды Украины
и я не вижу разницы. Но от этого "невидения разницы" я не стаю больше понимать механику процесса. Как мне получить купон/погашение на свой счет в укрбанке?
Вообще, есть практический кейс у кого-то? Какие накладные расходы, и т.п.? Распишите, плиз.
Додано: Чет 17 лют, 2022 18:54
Мой, теперь уже практический кейс, описан здесь.
Рынок ОВГЗ
Брал у ФФ бумаги 28 года. Заявленная доходность 9,5%, фактическая вышла 8,4% с учетом курсовой разницы при покупке/продаже.
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