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Євробонди України

Євробонди України
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 19:37

  spiridonwot написав:
  greenozon написав:останні новини (для історії гілки) по євробондах України

https://biz.nv.ua/ukr/economics/trimach ... 62333.html

якщо коротко - домовились із тримачами бумаг про відстрочку на 2 роки...

Я правильно понимаю, отсрочивается только выплата, но проценты продолжают начисляться и будут выплачены в конце 2-х летнего периода отсрочки? И будут начисляться вплоть до срока погашения бумаги+2 года?

Если бы так было, то бумага бы стоила не 15 центов за доллар, а ближе бы к номиналу.
Просто отложили как минимум на 2 года решение, сколько простить и на сколько продлить, и убрали нагрузку процентов на бюджет на эти 2 года
San
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 09:24

  San написав:
  spiridonwot написав:
  greenozon написав:останні новини (для історії гілки) по євробондах України

https://biz.nv.ua/ukr/economics/trimach ... 62333.html

якщо коротко - домовились із тримачами бумаг про відстрочку на 2 роки...

Я правильно понимаю, отсрочивается только выплата, но проценты продолжают начисляться и будут выплачены в конце 2-х летнего периода отсрочки? И будут начисляться вплоть до срока погашения бумаги+2 года?

Если бы так было, то бумага бы стоила не 15 центов за доллар, а ближе бы к номиналу.
Просто отложили как минимум на 2 года решение, сколько простить и на сколько продлить, и убрали нагрузку процентов на бюджет на эти 2 года

Вы говорите о том, как оно должно быть, или как оно будет по факту? Скорее всего Украина и через 2 года не будет выплачивать проценты, а просто передоговорится с кредиторами их аннулировать?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 11:31

Куплю ЕВРОБОНДЫ за грн

если кто хочет продать из местных инвесторов
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Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 05:47

  spiridonwot написав:
  greenozon написав:останні новини (для історії гілки) по євробондах України

https://biz.nv.ua/ukr/economics/trimach ... 62333.html

якщо коротко - домовились із тримачами бумаг про відстрочку на 2 роки...

Я правильно понимаю, отсрочивается только выплата, но проценты продолжают начисляться и будут выплачены в конце 2-х летнего периода отсрочки? И будут начисляться вплоть до срока погашения бумаги+2 года?


и на проценты начисленные будет тоже ставка действовать - капитализация процентов. Если все так и будет, то очень даже и неплохо.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:03

Re: Євробонди України

зовсім тема неактивна... а бонди по-троху дешевшають.
хтось знає варіанти купівлі окрім ФФ-Кіпр? може з вторинним ринком укр. біржі якісь брокери поновили і Євробонди?
Comando
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 10:19

Comando
усі 14 випусків ОЗДП допущені до торгів на УБ http://www.ux.ua/ua/issues.aspx
на головній сторінці в "Рядок пошуку" вбивайте XS і далі шукайте інфо
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 16:19

Re: Євробонди України

куплю євробонди
пропозиції в приват
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:26

Re: Євробонди України

На IBRK торгівля нашими бондами призупинена, Green Candle виглядає мертвим, ICU теж не продає, хтось за останній місяць купував ОЗДП, якщо так то де саме?
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:41

rationalism2 бачу в тг каналі купляли лот через ФФ, в складчину.
(інвайт в групу) https://t.me/+pa1IxOrJkN43Mjk6
(посилання на пост) https://t.me/c/1733026058/10
Можливо пізніше буде ще одна серія, але якщо хочете одразу лот купити (100шт) то можете писати ФФ напряму.
adj
 
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