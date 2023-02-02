Євробонди України

якщо коротко - домовились із тримачами бумаг про відстрочку на 2 роки...
Я правильно понимаю, отсрочивается только выплата, но проценты продолжают начисляться и будут выплачены в конце 2-х летнего периода отсрочки? И будут начисляться вплоть до срока погашения бумаги+2 года?
Если бы так было, то бумага бы стоила не 15 центов за доллар, а ближе бы к номиналу. Просто отложили как минимум на 2 года решение, сколько простить и на сколько продлить, и убрали нагрузку процентов на бюджет на эти 2 года
якщо коротко - домовились із тримачами бумаг про відстрочку на 2 роки...
Я правильно понимаю, отсрочивается только выплата, но проценты продолжают начисляться и будут выплачены в конце 2-х летнего периода отсрочки? И будут начисляться вплоть до срока погашения бумаги+2 года?
Если бы так было, то бумага бы стоила не 15 центов за доллар, а ближе бы к номиналу. Просто отложили как минимум на 2 года решение, сколько простить и на сколько продлить, и убрали нагрузку процентов на бюджет на эти 2 года
Вы говорите о том, как оно должно быть, или как оно будет по факту? Скорее всего Украина и через 2 года не будет выплачивать проценты, а просто передоговорится с кредиторами их аннулировать?
якщо коротко - домовились із тримачами бумаг про відстрочку на 2 роки...
Я правильно понимаю, отсрочивается только выплата, но проценты продолжают начисляться и будут выплачены в конце 2-х летнего периода отсрочки? И будут начисляться вплоть до срока погашения бумаги+2 года?
и на проценты начисленные будет тоже ставка действовать - капитализация процентов. Если все так и будет, то очень даже и неплохо.