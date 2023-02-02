greenozon
Не знаєте, у ФФ (Європа) можна робити трансфер позицій між рахунками (різні люди)?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 02 лют, 2023 20:31
greenozon
Не знаєте, у ФФ (Європа) можна робити трансфер позицій між рахунками (різні люди)?
Додано: Чет 02 лют, 2023 21:32
Додано: Чет 02 лют, 2023 21:51
Re: Євробонди України
Хтось купляв через банк восток?
Додано: Чет 02 лют, 2023 23:30
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