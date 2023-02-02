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Євробонди України

Євробонди України
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:31

greenozon
Не знаєте, у ФФ (Європа) можна робити трансфер позицій між рахунками (різні люди)?
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:32

  adj написав:greenozon
Не знаєте, у ФФ (Європа) можна робити трансфер позицій між рахунками (різні люди)?

на жаль не підкажу
але наск мені відомо перекидати можна лише між своїми рахунками, все решта- купля-продаж?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:51

Re: Євробонди України

Хтось купляв через банк восток?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:30

  Maxwe11 написав:Хтось купляв через банк восток?

Не дізнавався але підозрюю що комісії там космічні
adj
 
Повідомлень: 153
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