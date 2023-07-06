greenozon
Не знаєте, у ФФ (Європа) можна робити трансфер позицій між рахунками (різні люди)?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 02 лют, 2023 21:31
greenozon
Не знаєте, у ФФ (Європа) можна робити трансфер позицій між рахунками (різні люди)?
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:32
Додано: Чет 02 лют, 2023 22:51
Re: Євробонди України
Хтось купляв через банк восток?
Додано: П'ят 03 лют, 2023 00:30
Додано: Пон 13 лют, 2023 23:48
не певен, що саме маєте на увазі під позиціями, проте
1. можна перекидати гроші в певних лімітах від одного користувача до іншого.
2. восени на одному івенті вони озвучували можливість купівлі ОЗДП лот на 2 особи. Супроводжують договорами/документами, беруть за це додаткові пару сотень коміса. Після купівлі розкидають лот на 2 особи, умовно 50 паперів на кожного.
Як потім з цим недолотом бути у випадку бажання продати - мені тоді не відповіли. Але у випадку купонів чи погашення за терміном - все буде норм.
Додано: Чет 06 лип, 2023 09:47
Re: Євробонди України
Как купить евробонды сейчас?
Есть идеи у кого-то?
Счет в европейском банке.
Додано: Чет 06 лип, 2023 13:23
odeshm6
Bond.ua продает
Додано: Чет 06 лип, 2023 13:47
мабуть то не той кейс..
бонд продає але за гривні і досить дорого
чоловіку вище треба шукати європейського брокера, що надасть послугу покупки євробондів (це дуже ризикована річ)
наприклда IBKR (INteractive Brokers) НЕ надає таку послугу
із того що я знаю - лише Freedom Finance (Кіпр) дає змогу купувати євробонди, але там лотами і комісія теж нівроку
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