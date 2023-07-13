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Євробонди України

Євробонди України
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 13:54

Перед купівлею ОЗДП обов'язково ознайомтеся з застереженням пов'язаними з такими інвестиціями

https://bit.ly/3PHyO9C
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 14:22

  Нумізматика УКРАЇНА написав:
  greenozon написав:бонд продає але за гривні і досить дорого


як ви рахуєте?

бонд продає за 11650 / 37.5 = $310
ТАМ - $285

різниця не суттєна на невеликих обємах


по відношенню до франкфуртської біржі де була ціна 140-180 це наче досить дорого... проте за останій час євробонди підскочили в ціні (інвестори вертають віру?) тому все відносно

але є одне велике АЛЕ
там треба купувати лотами (100 штук)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:52

greenozon
На бонді закінчилися ОЗДП.
Тестували пробну невеличку партію?..
V2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:55

  V2 написав:greenozon
На бонді закінчилися ОЗДП.
Тестували пробну невеличку партію?..

ні... я планував в середньому терміні знайти метод покупки напряму, але руки не дойшли, та й вони пішли в ріст. тому поки відклав
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 15:58

  greenozon написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:
  greenozon написав:бонд продає але за гривні і досить дорого


як ви рахуєте?

бонд продає за 11650 / 37.5 = $310
ТАМ - $285

різниця не суттєна на невеликих обємах


по відношенню до франкфуртської біржі де була ціна 140-180 це наче досить дорого... проте за останій час євробонди підскочили в ціні (інвестори вертають віру?) тому все відносно

але є одне велике АЛЕ
там треба купувати лотами (100 штук)

ціна 140-180... :lol:
в той час люди шукали де купити генератор та як розігріти їжу
ви б ща згадали часи коли бабка була молодою:)
Нумізматика УКРАЇНА
 
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