UA Не думаю что что-тот произойдет с незламним. Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом. Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было. Тот же Фидель Кастро.
Норвегия может использовать фонд благосостояния для поддержки военного кредита ЕС на 100 млрд евро для Украины
Весь текст не показывает, только при подписке. Если у вас есть подписка, то процитируйте. При этом, там написано "может", а не "пропонують". В сообщениях наших СМИ тоже пишут, что этот вопрос пока только обсуждается правительством Норвегии. Вот когда примут решение, тогда и будете говорить о "пропонують". А пока не надо привирать.
Труси -хрестик Або ти перестаєш перепощувати припущення любителів педерації Або дозволяєш робити припущення патріотичного спрямування...
А так ти як унтерофіцерська вдова яка сама себе висікла.
ПС якби хотів пройтись по ссилці - то це вартість 1 чашки кави ( 1 фунт на 6 місців доступу до цифрового контенту) але як я розумію - в Ольгіно такі платежі не хочуть підтримувати , а за власні кошти такий скнара як ти купувати доступ до інформації яка перетворює педерацію на світового монстра - робити не будеш.
Господар Вельзевула написав:UA Не думаю что что-тот произойдет с незламним. Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом. Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было. Тот же Фидель Кастро.
воно то так, але підтримка умовних партнерів залежить в певній мірі, чого більше боїться їх платник податків, паперового медведя, чи почуватися лохом. З Фіделем США не вело екзистинційну війну до останнього кубинця.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 10 лис, 2025 22:57, всього редагувалось 1 раз.
Господар Вельзевула написав:UA Не думаю что что-тот произойдет с незламним. Можем держать прилюдное пари что в 2032 году он все ще будет президентом. Система пребывает в определенном гомеостазе, вспомните сколько прецедентов было. Тот же Фидель Кастро.
Если война в той или иной степени будет до 2032, то не исключено, но после первых же послевоенных выборах он вылетит.