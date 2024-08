Євробонди України

Додано: Пон 26 сер, 2024 03:02

Да и вы в D41 и D42 учитываете "премию за согласие" из I9, а потом еще раз АА41 и АА42 снова ее добавляете.Principal: 40% of outstanding principal amount of Eurobonds plus past due and accrued interest up to 1 August 2024 ("Aggregate Bond A")· Currency: USD1· Coupon Structure:o Coupons to start accruing from 1 August 2024 and to be paid in cash semi-annually in arrears on 1 February and 1 AugustКупонні платежі Облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках,Т.е накоплений процент надо считать не за 2,5 годаа только за 2 года, но добавить выплату за "1 Августа 2024", где можно и "плату за согласие" учесть.