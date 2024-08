Євробонди України

Додано: Вів 27 сер, 2024 20:21

Tuman написав: Чи можливо додати в разрахункову таблицю XS1902171757 ?

я для этой серии и переделывал, от серии зависит распределение бондов A.LAUNCH OF EXCHANGE OFFER AND CONSENT SOLICITATIONUKRAINE, REPRESENTED BY THE MINISTER OF FINANCE OF UKRAINEReleased 13:00:10 09 August 2024Existing Notes Step Up Bond A 2029 Step Up Bond A 2034 Step Up Bond A 2035 Step Up Bond A 2036 Step Up Bond B 2030 Step Up Bond B 2034 Step Up Bond B 2035 Step Up Bond B 2036 Total2030 Notes 200 100 100 21.85 81.65 69.00 57.50 630За участь у такому обміні буде виплачено винагороду в розмірі 1,25% від суми обмінюваних єврооблігацій.Ставка купонних платежів облігацій A: 1,75% у 2024-2025 роках, 4,5% у 2026 - першому півріччі 2027 року, 6% у другому півріччі 2027-2033 років і 7,75% із 2034 року і далі.Купонні платежі облігацій B: відсутні до другої половини 2027 року, далі виплачуються за ставкою 3% з другого півріччя 2027 року до 2033 року і ставкою 7,75% з 2034 року і далі.Да, и сложный процент накапливается за каждые полгода, поэтому G7 не =E7*(1+C7)*(1+C7)*(1+C7/2)*F7*1000 а =E7*(1+C7/2)*(1+C7/2)*(1+C7/2)*(1+C7/2)*F7*1000 должна бытьОстается открытым вопрос, дадут ли мелким инвесторам Step Up Bond B 2035 и Step Up Bond B 2036.как файл выложить?